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Поліція жорстко реагуватиме на порушення карантину на Великдень

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 17:36
Поліція жорстко реагуватиме на порушення карантину на Великдень
Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)

У Нацполіції закликають дотримуватися карантину

Керівник Національної поліції України Ігор Клименко попередив, що правоохоронці жорстко реагуватимуть на порушення карантину на Великдень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За словами Клименка, завданням поліції є не тільки контроль за дотриманням закону, але й забезпечення збереження життя та здоров'я українських громадян.

"Моя позиція у цьому питанні чітка та принципова: якщо не будуть дотримані встановлені законом карантинні обмеження, поліція діятиме жорстко у межах своєї компетенції", - наголосив він.

Керівник Нацполіції нагадав, що поліція вже відреагувала на декілька випадків порушення санітарних вимог та правил у храмах декількох областей України, де створювалися натовпи вірян.

"На всі ці випадки поліція відреагувала як складеними адміністративними протоколами, так і розпочатими кримінальними провадженнями. Вчергове прошу усіх дотримуватися чинного законодавства. Від цього залежить життя та здоров’я кожного з нас", - додав Клименко.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Юрія Тандіта заявляла, що у разі великого скупчення людей під час Великодніх свят поліція буде залучати загони спецпризначенців. До забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тис. правоохоронців.

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