Поліція буде залучати спецназ у разі скупчення людей на Великдень

Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

До охорони громадського порядку на Великдень залучено майже 30 тис. правоохоронців

У разі великого скупчення людей під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Юрія Тандіта в ефірі hromadske.

Він розповів, що зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тис. правоохоронців.

"Крім цього, у разі якихось додаткових дій або при необхідності буде залучатися більша кількість особового складу", - сказав Тандем.

Радник глави МВС зазначив, що за статистикою люди частіше ходять до церкви в західних регіонах, тому скупчення людей більш імовірно будуть саме там.

"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюся зі священиками різних конфесій, зокрема з керівниками церков. Можу сказати, що в цих областях ми розробили план", - сказав Тандем.

Він уточнив, що говорив про це з головою Нацполіції Ігорем Клименко, і той заявив, що у разі непокори поліція буде діяти згідно з постановою Кабміну №211.

"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці заступлять на службу поруч зі 179 храмами з вечора напередодні Великодня.

РБК-Україна писало, що у Житомирі ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь у масових релігійних заходах під час великодніх свят.