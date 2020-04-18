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Полиция будет жестко реагировать на нарушения карантина на Пасху

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 17:36
Полиция будет жестко реагировать на нарушения карантина на Пасху
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)

В Нацполиции призывают соблюдать карантин

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко предупредил, что правоохранители будут жестко реагировать на нарушение карантина на Пасху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Клименко, задачей полиции является не только контроль за соблюдением закона, но и обеспечение сохранности жизни и здоровья украинских граждан.

"Моя позиция в этом вопросе четкая и принципиальная: если не будут соблюдены установленные законом карантинные ограничения, полиция будет действовать жестко в рамках своей компетенции", - подчеркнул он.

Руководитель Нацполиции напомнил, что полиция уже отреагировала на несколько случаев нарушения санитарных требований и правил в храмах нескольких областей Украины, где создавались толпы верующих.

"На все эти случаи полиция отреагировала как составленными административными протоколами, так и начатыми уголовными производствами. В очередной раз прошу всех придерживаться действующего законодательства. От этого зависит жизнь и здоровье каждого из нас", - добавил Клименко.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Юрия Тандита заявляла, что в случае большого скопления людей во время Пасхальных праздников полиция будет привлекать отряды спецназовцев. До обеспечения соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

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