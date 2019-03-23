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Поліція цілодобово охоронятиме всі окружні виборчкоми

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 13:24
Поліція цілодобово охоронятиме всі окружні виборчкоми
Фото: Олександр Фацкевич (npu.gov.ua)

Окружні виборчі комісії цілодобово охоронятимуть понад 400 поліцейських

Працівники поліції взяли під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії (ОВК), задля недопущення порушень під час виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомив глава Нацполіції Олександр Фацкевич, понад 400 правоохоронців залучені до цілодобової охорони майже двохсот окружних виборчкомів.

"Відсьогодні ми взяли під охорону  всі окружні виборчі комісії - їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій державі цілодобово  залучені понад 400 працівників поліції", - заявив Фацкевич.

Зазначається, що поліція контролюватиме доставку бюлетенів до виборчих комісій та наступного тижня здійснюватиме охорону дільничних виборчих комісій, після доставки бюлетенів до них.

Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії розповіли, що єдиними ризиками на дільницях під час голосування на виборах 2019 є підкуп виборців та фальсифікації ззовні дільниці.

Раніше, заступник Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що на президентських виборах 2019 не буде відеоспостереження на виборчих дільницях.

Як писало РБК-Україна, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні було створено 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України.

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