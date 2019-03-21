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Для військових створили майже сотню виборчих дільниць

Новини » Вибори 2019    21.03.2019 - 12:29
Для військових створили майже сотню виборчих дільниць
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, у зоні проведення ООС створили майже 80 виборчих дільниць

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ загалом по Україні створили 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України. Про це повідомляє "Укрінформ".

При цьому у зоні проведення операції Об'єднаних сил буде створено 79 дільниць. Так, за поданням Міністерства оборони та відповідно до статті 20 закону "Про вибори президента України" було утворено 14 дільниць у Луганській області та 65 - у Донецькій.

"Загалом для військовослужбовців Збройних сил України буде створено 93 дільниці, із них 79 - у зоні Операції Об'єднаних сил", - зазначили у Генштабі.

Також вказано, що одна з дільниць працюватиме в навчальному центрі, одна - в дисциплінарному батальйоні, дві - за кордоном у місцях розташування миротворчих контингентів та 10 дільниць розмістять у медичних закладах Міністерства оборони України.

Нагадаємо, заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко заявив, що на виборах 2019 не буде відеоспостереження на виборчих дільницях.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК, як виняток, для голосування на виборах президента України створила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин.

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