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У ході сутичок біля Ради постраждали журналісти

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 12:50
У ході сутичок біля Ради постраждали журналісти
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Журналістів заляпали сльозогінним газом

У вівторок, 17 грудня, під час сутичок демонстрантів і поліції біля будівлі парламенту, постраждали також журналісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Так, двох журналістів заляпали сльозогінним газом, який застосували в ході зіткнень між спецназівцями та мітингувальниками.

Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона знімала сутички. Крім того, в бік журналістів летіли палиці від наметів, які демонстранти хотіли встановити біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, з ранку під будівлею Верховної ради проходить кілька акцій протесту. Зокрема, люди протестують проти відкриття ринку землі. В акції беруть участь близько тисячі осіб.

Частина демонстрантів встановила намет на проїжджій частині по вулиці Михайла Грушевського. Силовики спробували їм перешкодити, що і призвело до сутичок. Крім того, учасники націоналістичних організацій також запалювали фаєри.

Про затриманих і постраждалих на даний момент не повідомляється.

Також РБК-Україна писало, що через акції у центр столиці відправили посилені наряди поліції, військовослужбовців Національної гвардії, співробітників ДСНС, кінологів, вибухотехніків і поліції діалогу.

Організатори демонстрацій запланували використання великої кількості автомобілів і сценічного обладнання, через що буде частково обмежено рух транспорту.

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