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У Києві сьогодні частково обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 06:45
У Києві сьогодні частково обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причина - проведення масових заходів

Сьогодні, 17 грудня, у центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної ради, унаслідок чого буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту.

"Просимо з розумінням поставитися до таких тимчасових заходів. Також рекомендуємо за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.

Нагадаємо, від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик у Києві щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

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