Сутички під Радою: у поліції повідомили про постраждалих і затриманих

Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Двох силовиків доставили в лікарню, а одного протестувальника - у відділення поліції

У вівторок, 17 грудня, поліція Києва повідомила про потерпілих і затриманих в ході зіткнень під Верховною радою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як заявили в поліції, силовики зупинили протестувальників і почали проводити з ними профілактичну бесіду, проте демонстранти почали сутичку, яка переросла в сутичку.

"В результаті конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги. За підозрою у скоєнні протиправних дій територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з'ясування всіх обставин його діям буде надана правова оцінка", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що двох журналістів заляпали сльозогінним газом, який застосували в ході зіткнень між спецпризначенцями та мітингувальниками. Також у журналістки з рук вибили телефон.

Нагадаємо, через демонстрації у центр Києва відправили посилені наряди поліції, співробітників ДСНС, військовослужбовців Національної гвардії, кінологів, вибухотехніків і поліції діалогу.

Як повідомляло РБК-Україна, організатори акцій протесту запланували використання великої кількості автомобілів і сценічного обладнання, через що буде частково обмежено рух транспорту.