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У поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 18:00

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 18:17
У поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 18:00
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Слідчі зареєстрували 19 повідомлень про порушення

У день виборів президента України станом на 18:00 відкрито 19 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що станом на 18:00 слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 повідомлень.

Всього в поліцію надійшло 1612 заяви і повідомлення про порушення виборчого законодавства. Зазначені факти в основному пов'язані з незаконною агітацією (112); підкупом виборців (35); пошкодженням бюлетенів (30); фотографуванням бюлетенів (97); спробами винесення бюлетень з дільниці (10); повідомленнями про "замінування" (9).

 

Нагадаємо, в Центральну виборчу комісію надійшло 11 скарг про порушення на виборах президента України.

Додамо, український омбудсмен Людмила Денісова отримала понад 200 звернень у зв'язку з порушеннями на виборах президента України. Омбудсмен отримала 218 телефонних звернень та 21 електронне звернення від виборців станом на 13:00. Денісова уточнила, що 40% звернень стосуються реєстру.

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