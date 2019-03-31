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В полиции назвали количество нарушений на выборах по состоянию на 18:00

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 18:17
В полиции назвали количество нарушений на выборах по состоянию на 18:00
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следователи зарегистрировали 19 сообщений о нарушениях

В день выборов президента Украины по состоянию на 18:00 открыто 19 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что по состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений.

Всего в полицию поступило 1612 заявления и сообщения о нарушении избирательного законодательства. Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (112); подкупом избирателей (35); повреждением бюллетеней (30); фотографированием бюллетеней (97); попытками вынесения бюллетень из участка (10); сообщениями о "заминировании" (9).

 

Напомним, в Центральную избирательную комиссию поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах президента Украины. 

Добавим,  украинский омбудсмен Людмила Денисова получила более 200 обращений в связи с нарушениями на выборах президента Украины. Омбудсмен получила 218 телефонных обращений и 21 электронное обращение от избирателей по состоянию на 13:00. Денисова уточнила, что 40% обращений касаются реестра.

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