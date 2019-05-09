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В поліції назвали кількість порушень під час акцій по Україні

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 14:41
В поліції назвали кількість порушень під час акцій по Україні
Фото: акції до 9 травня у Києві (РБК-Україна)

Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень

Станом на 14:00 четверга, 9 травня, поліція зареєструвала 33 порушення під час пам'ятних акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, по всій Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, правоохоронці зафіксували 13 повідомлень, що стосуються використання "георгіївської стрічки". Також 15 порушень було зареєстровано за фактом використання символіки тоталітарних режимів.

Крім того, поліція відкрила 5 кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 436 Кримінального кодексу України, а саме "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів".

Зазначається, що найбільше правопорушень було зафіксовано у Києві, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві під час акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція затримала трьох осіб за використання забороненої символіки. Затримані були доставлені до райвідділу поліції для складання адміністративних протоколів.

Як писало РБК-Україна, перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів маршу, матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну.

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