В полиции назвали количество нарушений во время акций по Украине

Фото: акции к 9 мая в Киеве (РБК-Украина)

Полиция открыла 5 уголовных производств

По состоянию на 14:00 четверга, 9 мая, полиция зарегистрировала 33 нарушения во время памятных акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, по всей Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, правоохранители зафиксировали 13 сообщений, касающихся использования "георгиевской ленты". Также 15 нарушений были зарегистрированы по факту использования символики тоталитарных режимов.

Кроме того, полиция открыла 5 уголовных производств по ч. 1 ст. 436 Уголовного кодекса Украины, а именно "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Отмечается, что больше всего правонарушений было зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во время акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, полиция задержала трех человек за использование запрещенной символики. Задержанные были доставлены в райотдел полиции для составления административных протоколов.

Как писало РБК-Украина, перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов марша, мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную.