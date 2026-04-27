Полицейских начнут тренировать на полигонах, - Клименко

Украинских полицейских начнут тренировать на полигонах - дополнительных инструкторов для этого отбирают с этой недели.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире телемарафона.

"Мы уже на этой неделе подбираем дополнительных инструкторов - это инструкторы спецподразделений Национальной полиции, инструкторы из подразделений военных, боевых бригад и корпусов, как я и говорил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Места на полигонах уже определены", - сказал он.

По словам министра, в первую очередь внимание будет обращаться на психологическую готовность работы правоохранителей в нынешних условиях.

"В нынешних условиях, когда очень много оружия, боеприпасов, патронов. Соответственно, полицейский должен быть всегда готов к действию в таких экстремальных ситуациях", - отметил Клименко.

Что предшествовало

На прошлой неделе Клименко заявил, что патрульные полицейские "будут по очереди жить на полигонах". Он пояснил, что это будет касаться сначала всех подразделений патрульной службы, после чего наступит очередь и райотделов.

Министр подчеркнул, что речь идет о тренировках и о психологической устойчивости. Клименко отметил, что психологическую устойчивость в экстремальной ситуации определяет не тест, а опыт нахождения полицейского на полигоне вместе с инструктором.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость пересмотра в полиции всех протоколов реагирования, правил подготовки, правил применения оружия для защиты людей.

Скандал с полицейскими

Напомним, 19 апреля в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место стрельбы в Киеве, убегают после услышанных выстрелов.