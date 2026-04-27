Поліцейських почнуть тренувати на полігонах, - Клименко

Українських поліцейських почнуть тренувати на полігонах - додаткових інструкторів для цього відбирають з цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в етері телемарафону.

"Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів - це інструктори спецпідрозділів Національної поліції, інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені", - сказав він.

За словами міністра, першочергово увага буде звертатись на психологічну готовність роботи правоохоронців в нинішніх умовах.

"В нинішніх умовах, коли дуже багато зброї, боєприпасів, патронів. Відповідно, поліцейський має бути завжди готовий до дії в таких екстремальних ситуаціях", - зауважив Клименко.

Що передувало

Минулого тижня Клименко заявив, що патрульні поліцейські "будуть по черзі жити на полігонах". Він пояснив, що це буде стосуватися спочатку всіх підрозділів патрульної служби, після чого настане черга і райвідділків.

Міністр наголосив, що йдеться про тренування і про психологічну стійкість. Клименко зауважив, що психологічну стійкість в екстремальній ситуації визначає не тест, а досвід знаходження поліцейського на полігоні разом з інструктором.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності перегляду в поліції всіх протоколів реагування, правил підготовки, правил застосування зброї для захисту людей.

Скандал з поліцейськими

Нагадаємо 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві, втікають після почутих пострілів.