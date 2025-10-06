ua en ru
"Били и затаскивали в авто": в Киеве возле метро "Минская" произошел инцидент с ТЦК

Понедельник 06 октября 2025 19:02
"Били и затаскивали в авто": в Киеве возле метро "Минская" произошел инцидент с ТЦК Фото: Киевский городской ТЦК и СП (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Татьяна Веремеева

В понедельник, 6 октября, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как возле станции метро "Минская" в Киеве несколько мужчин в военной форме задерживают парня. Очевидцы писали, что его якобы били и затягивали в авто.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в соцсетях и заявление Киевского городского ТЦК и СП.

В ТЦК подтвердили, что инцидент произошел во время проведения мероприятий оповещения. Группа военных совместно с полицией остановила мужчину призывного возраста для проверки документов. Выяснилось, что он находится в розыске за нарушение административного законодательства (статья 210-1 КУоАП).

Во время проверки несколько гражданских начали препятствовать работе военных и пытались помочь мужчине убежать. Впоследствии он пожаловался на ухудшение самочувствия - на место вызвали "скорую", которая доставила его в больницу.

В ТЦК призвали украинцев своевременно обновлять военно-учетные данные и иметь при себе документы для проверки. Также напомнили, что за препятствование законной деятельности ВСУ предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее РБК-Украина писало, что ВАКС конфисковал автомобили Toyota Camry Hybrid и Lexus NX200, оформленные на родственников бывшего руководителя районного ТЦК в Харькове, признав их необоснованными активами.

Также мы рассказывали, что в Днепре военный ТЦК незаконно снимал родственников и знакомых с воинского учета через "Оберіг", помог избежать призыва 17 лицам. Ему грозит до 8 лет заключения.

