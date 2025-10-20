ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК в Києві (відео)

Київ, Понеділок 20 жовтня 2025 10:25
UA EN RU
Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК в Києві (відео) Фото: чоловік отримав численні тілесні ушкодження в результаті бійки (Facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

В Києві правоохоронці побили чоловіка біля поблизу будівлі Голосіївського РТЦК, в результаті чого останній отримав множинні забої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Інцидент стався 17 жовтня. Неподалік будівлі ТЦК копи побили чоловіка - йому було завдано численних ударів по голові та тілу.

З повідомлення ДБР випливає, що перед цим потерпілий був затриманий поліцейськими. Бити його почали після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Чоловіка відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня шкоди від побоїв.

Фото: копам інкримінують перевищення службових повноважень (пресслужба ДБР)

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відео: кадри бійки чоловіка з копами (пресслужба ДБР)

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, у Києві біля метро "Мінська" стався інцидент із ТЦК. Кілька цивільних допомагали затриманому втекти після того, які військові ТЦК з'ясували, що він знаходиться в розшуку.

Ще повідомлялось, що у Харкові працівника ТЦК засудили за напад на вчителя. Йому дали три роки ув'язнення та стягнули 150 тисяч гривень компенсації потерпілому за моральну шкоду.

РБК-Україна писало також, що у Дніпрі військовий ТЦК попався на корупції - за гроші він знімав родичів і знайомих з військового обліку, допомігши уникнути призову 17 особам. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ТЦК Поліція Києва
Новини
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів