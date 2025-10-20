Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК в Києві (відео)
В Києві правоохоронці побили чоловіка біля поблизу будівлі Голосіївського РТЦК, в результаті чого останній отримав множинні забої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Інцидент стався 17 жовтня. Неподалік будівлі ТЦК копи побили чоловіка - йому було завдано численних ударів по голові та тілу.
З повідомлення ДБР випливає, що перед цим потерпілий був затриманий поліцейськими. Бити його почали після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.
Чоловіка відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня шкоди від побоїв.
Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Відео: кадри бійки чоловіка з копами (пресслужба ДБР)
Інші інциденти з ТЦК
Нагадаємо, у Києві біля метро "Мінська" стався інцидент із ТЦК. Кілька цивільних допомагали затриманому втекти після того, які військові ТЦК з'ясували, що він знаходиться в розшуку.
Ще повідомлялось, що у Харкові працівника ТЦК засудили за напад на вчителя. Йому дали три роки ув'язнення та стягнули 150 тисяч гривень компенсації потерпілому за моральну шкоду.
РБК-Україна писало також, що у Дніпрі військовий ТЦК попався на корупції - за гроші він знімав родичів і знайомих з військового обліку, допомігши уникнути призову 17 особам. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.