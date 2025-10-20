Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК в Києві (відео)

В Києві правоохоронці побили чоловіка біля поблизу будівлі Голосіївського РТЦК, в результаті чого останній отримав множинні забої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Інцидент стався 17 жовтня. Неподалік будівлі ТЦК копи побили чоловіка - йому було завдано численних ударів по голові та тілу.

З повідомлення ДБР випливає, що перед цим потерпілий був затриманий поліцейськими. Бити його почали після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Чоловіка відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня шкоди від побоїв.

Фото: копам інкримінують перевищення службових повноважень (пресслужба ДБР)

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відео: кадри бійки чоловіка з копами (пресслужба ДБР)