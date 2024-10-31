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Байден вряд ли разрешит Польше сбивать ракеты над Украиной: политолог назвал причину

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Президент США Джо Байден, вероятно, не будет разрешать Польше и Румынии сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Он опасается эскалации.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я сомневаюсь, что Байден пойдет на это решение. Вот почему: администрация Байдена всегда поддерживала Украину, может не в полном объеме, но поддерживала, но в то же время был постулат - избегать рисков войны с Россией", - считает Фесенко. 

Он напомнил, что, по мнению американского лидера, такое уничтожение ракет и дронов будет "вмешательством в войну". Об этом также сигнализировала и Москва. 

По мнению Фесенко, ракеты и дроны РФ можно сбивать над Польшей и Румынией, это также оказало бы давление на агрессора. 

Уничтожение ракет РФ

Напомним, Украина неоднократно просила Польшу и Румынию помочь с уничтожением российских ракет и дронов, которые летят в их сторону. Но ни Варшава, ни Бухарест не решились на такой шаг.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, такое решение странам "было бы легче принять", если его поддержали бы США.

30 октября стало известно, что в Конгрессе обратились к Байдену с просьбой разрешить Польше уничтожать вражеские цели над Украиной.

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