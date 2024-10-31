Байден навряд чи дозволить Польщі збивати ракети над Україною: політолог назвав причину

Президент США Джо Байден, ймовірно, не дозволятиме Польщі та Румунії збивати російські ракети та дрони над Україною. Він побоюється ескалації.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Я сумніваюся, що Байден піде на це рішення. Ось чому: адміністрація Байдена завжди підтримувала Україну, може, не в повному обсязі, але підтримувала, але водночас був постулат - уникати ризиків війни з Росією", - вважає Фесенко.
Він нагадав, що, на думку американського лідера, таке знищення ракет та дронів буде "втручанням у війну". Про це також сигналізувала Москва.
На думку Фесенка, ракети і дрони РФ можна збивати над Польщею та Румунією, це також чинило б тиск на агресора.
Нагадаємо, Україна неодноразово просила Польщу та Румунію допомогти зі знищенням російських ракет та дронів, які летять у їхній бік. Але ні Варшава, ні Бухарест не наважилися на такий крок.
На думку президента України Володимира Зеленського, таке рішення країнам "було б легше ухвалити", якби його підтримали США.
30 жовтня стало відомо, що у Конгресі звернулися до Байдена з проханням дозволити Польщі знищувати ворожі цілі над Україною.
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