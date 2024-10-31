Байден вряд ли разрешит Польше сбивать ракеты над Украиной: политолог назвал причину

Президент США Джо Байден, вероятно, не будет разрешать Польше и Румынии сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Он опасается эскалации.

"Я сомневаюсь, что Байден пойдет на это решение. Вот почему: администрация Байдена всегда поддерживала Украину, может не в полном объеме, но поддерживала, но в то же время был постулат - избегать рисков войны с Россией", - считает Фесенко.

Он напомнил, что, по мнению американского лидера, такое уничтожение ракет и дронов будет "вмешательством в войну". Об этом также сигнализировала и Москва.

По мнению Фесенко, ракеты и дроны РФ можно сбивать над Польшей и Румынией, это также оказало бы давление на агрессора.