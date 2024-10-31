Байден навряд чи дозволить Польщі збивати ракети над Україною: політолог назвав причину

Президент США Джо Байден, ймовірно, не дозволятиме Польщі та Румунії збивати російські ракети та дрони над Україною. Він побоюється ескалації.

"Я сумніваюся, що Байден піде на це рішення. Ось чому: адміністрація Байдена завжди підтримувала Україну, може, не в повному обсязі, але підтримувала, але водночас був постулат - уникати ризиків війни з Росією", - вважає Фесенко.

Він нагадав, що, на думку американського лідера, таке знищення ракет та дронів буде "втручанням у війну". Про це також сигналізувала Москва.

На думку Фесенка, ракети і дрони РФ можна збивати над Польщею та Румунією, це також чинило б тиск на агресора.