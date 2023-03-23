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Политика геноцида. Подоляк рассказал, как россияне издевались над похищенными детьми

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты били и угрожали детям, которых депортировали из Украины. Это прямые признаки политики геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Депортированные дети, которых удалось вернуть в Украину, говорят, что им угрожали изоляцией, интернатом, били палками, а за слова "Слава Украине!" забирали в неизвестном направлении. Им говорили, что от них отказались родители и теперь они "дети России". Если это не политика геноцида, то что?", - написал Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не обнаружила признаков геноцида украинцев со стороны россиян.

Также мы писали, что сегодня, 23 марта, Украина вернула с оккупированных территорий двух детей.

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