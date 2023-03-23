Політика геноциду. Подоляк розповів, як росіяни знущалися з викрадених дітей

Російські окупанти били та погрожували дітям, яких депортували з України. Це прямі ознаки політики геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Депортовані діти, яких вдалося повернути в Україну, кажуть, що їм погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, а за слова "Слава Україні!" забирали у невідомому напрямку. Їм казали, що від них відмовилися батьки і тепер вони "діти Росії" . Якщо це не політика геноциду, то що?", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не виявила ознак геноциду українців з боку росіян.

Також ми писали, що сьогодні, 23 березня, Україна повернула з окупованих територій двох дітей.

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