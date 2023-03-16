Иллюстративное фото: расследование ООН не обнаружило доказательств геноцида украинцев в ходе войны (twitter.com/FreeRadioUA)

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не смогла собрать доказательств геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава комиссии Эрик Месе.