Украине удалось вернуть домой еще двух детей. Обращение по ним поступило от женщины, которая находилась в российском плену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Домой вернулись 9-летняя девочка и 16-летний парень. Все они уже вместе со своей семьей.

Также он отметил, что возвращение удалось осуществить в результате взаимодействия двух уполномоченных по правам человека – Украины и России.

"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис Уполномоченного. Работаем над возвращением каждого украинского ребенка", - написал Лубинец.

Фото: с оккупированной территории Украины удалось вернуть домой еще двоих детей (t.me/dmytro_lubinetzs)