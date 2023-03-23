ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С оккупированной территории Украины удалось вернуть домой еще двоих детей

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 18:48
С оккупированной территории Украины удалось вернуть домой еще двоих детей Фото: с оккупированной территории Украины удалось вернуть домой еще двоих детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украине удалось вернуть домой еще двух детей. Обращение по ним поступило от женщины, которая находилась в российском плену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Домой вернулись 9-летняя девочка и 16-летний парень. Все они уже вместе со своей семьей.

Также он отметил, что возвращение удалось осуществить в результате взаимодействия двух уполномоченных по правам человека – Украины и России.

"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис Уполномоченного. Работаем над возвращением каждого украинского ребенка", - написал Лубинец.

Фото: с оккупированной территории Украины удалось вернуть домой еще двоих детей (t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая