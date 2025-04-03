Политический рейтинг Трампа снижается: чем недовольны американцы

Завершившийся в среду Трехдневный опрос Reuters/Ipsos продемонстрировал, что одобрение работы Трампа на посту президента снизилось на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта, и на 4 пункта ниже 47% одобрения, которое он имел вскоре после вступления в должность 20 января.

Трамп получил свой самый высокий рейтинг одобрения на первом сроке, 49%, вскоре после вступления в должность в январе 2017 года. Его самый низкий рейтинг за первый срок составлял 33% в декабре 2017 года. Его общее одобрение остается выше, чем на протяжении большей части его первого срока.

Демократ Джо Байден, предшественник Трампа в Белом доме, имел самый низкий рейтинг - 35% - накануне президентских выборов в ноябре прошлого года.

Респонденты поставили Трампу низкие оценки за его управление экономикой, которое одобрили 37%, а 30% одобрили его работу по решению проблемы высокой стоимости жизни - вопрос, который также преследовал Байдена.

Около половины респондентов - 52% - согласились с утверждением, что повышение тарифов на автомобили и автозапчасти, которое является частью объявленного Трампом нового тарифного пакета, навредит близким им людям. Примерно столько же сказали, что повышение тарифов принесет больше вреда, чем пользы.

Около трети американцев - преимущественно из Республиканской партии Трампа - заявили, что не согласны с утверждениями о том, что тарифы нанесут вред.

С момента вступления в должность Трамп инициировал вихрь политических изменений, вытеснив почти 200 тысяч федеральных служащих и нарушив давние американские дипломатические нормы. Его тарифная политика напугала инвесторов, что привело к распродаже акций на фондовом рынке на фоне опасений, что она может спровоцировать рецессию.

Обеспокоенность скандалом в чате Signal

Респонденты также упрекают администрацию Трампа за обращение с военными тайнами после того, как на прошлой неделе стало известно, что чиновники обсуждали планы нападения на боевиков в Йемене в коммерческом приложении для обмена сообщениями Signal и бессознательно поделились предварительными планами с журналистом.

Около 74% респондентов в опросе, в том числе 91% демократов и 55% республиканцев - заявили, что обсуждение планов атаки таким образом было безрассудным, по сравнению с 22%, которые сказали, что это было безобидное упущение. Еще 70% согласились с утверждением, что Трамп должен взять на себя ответственность за этот вопрос.

Лишь 34% респондентов в опросе одобрили внешнюю политику Трампа, по сравнению с 37% в опросе, проведенном 21-23 марта. Около 48% респондентов одобрили политику Трампа в отношении иммиграции.

Указанный опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн и по всей стране, было опрошено 1486 взрослых жителей. Погрешность составляла около 3 процентных пунктов.