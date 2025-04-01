Рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 20%

Украинцы разочаровываются в президенте США Дональде Трампе и не ожидают ничего хорошего для своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Перед Новым годом 54% украинцев считали, что в целом для Украины это хорошо, что Трамп будет Президентом США. Однако уже в марте 2025 года так думают только 19%.

В то же время с 21% в декабре 2024 года до 73% в марте 2025 года выросла доля тех, кто считает, что для Украины это плохо, что Трамп стал президентом.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.

В декабре 2024 года КМИС проводил опрос для проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии).