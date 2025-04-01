ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцы окончательно потеряли надежду на справедливый мир при Трампе

Украина, Вторник 01 апреля 2025 10:42
UA EN RU
Украинцы окончательно потеряли надежду на справедливый мир при Трампе Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В марте 2025 года только 3% украинцев ожидают, что при президенте США Дональде Трампе Украина может рассчитывать на полностью справедливый мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Еще 15% респондентов рассчитывают скорее справедливый мир, хотя с выполнением некоторых уступок России.

Считают, что мир будет отчасти справедливый, отчасти - нет, 21% украинцев.

На скорее несправедливый мир, хотя с выполнением некоторых требований Украины, рассчитывают 32% украинцев.

О совсем несправедливом мире говорят 22% украинцев.

Украинцы окончательно потеряли надежду на справедливый мир при Трампе

Изменение отношения к намерениям Трампа

В декабре 2024 года 31% считали, что при Трампе Украина может рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. В период 14 февраля - 4 марта 2025 года доля тех, кто говорит о скорее или совсем несправедливом мире, выросла до 58%. В период 12-22 марта 2025 года их стало лишь немного меньше и все равно большинство высказывают критические соображения - 55%.

Украинцы окончательно потеряли надежду на справедливый мир при Трампе

"Если в декабре 2024 года украинцы имели осторожные и даже сдержанно оптимистичные оценки, то уже с февраля 2025 года мы видим их значительное ухудшение", - отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.

Напомним, по данным КМИС, абсолютное большинство украинцев (77%) положительно относятся к предложению о временном 30-дневном приостановлении огня.

Если прекращение огня не будет сопровождаться никакими гарантиями безопасности, то 62% украинцев категорически не поддержат его. В целом (хотя и преимущественно без энтузиазма) будут готовы поддержать - 32%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и Украины Дональд Трамп КМИС
NEWS
ООН доплатит пенсионерам в Украине в 2025 году: о каких суммах идет речь
ООН доплатит пенсионерам в Украине в 2025 году: о каких суммах идет речь
DAILY
Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции