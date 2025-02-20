Сенат США утвердил следующего директора ФБР: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Против назначения Пателя выступили несколько сенаторов-республиканцев: Лиза Мурковски от Аляски и Сьюзан Коллинз от Мэн. Но он заручился поддержкой всех остальных республиканцев.

Окончательное голосование было 51 "за" і 49 "против". Отмечается, что все демократы Сената выступили против Пателя.

Утверждение Пателя, как пишет издание, пришло в период значительных изменений в ФБР. С тех пор как Трамп вступил в должность, среди тех, кого он привлек в бюро, был аффилированный представитель Илона Маска. А руководителя полевого офиса в Вашингтоне, шесть высших руководителей ФБР и нескольких руководителей полевых офисов ФБР по всей стране уволили.

Что известно о Кэше Пателе

Кэш Патель является давним сторонником Трампа. Ранее он работал на Капитолийском холме и в первой администрации Трампа. Он также был федеральным прокурором в Вашингтоне и федеральным общественным защитником во Флориде.

Считалось, что он возглавит ФБР во время первой администрации Трампа, но тогдашний генеральный прокурор Билл Барр выступил против этого плана, заявив, что Патель не имеет соответствующей квалификации.