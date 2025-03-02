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Директор ФБР попросил Конгресс расследовать, куда пошли выделенные Украине деньги

Воскресенье 02 марта 2025 20:43
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Директор ФБР попросил Конгресс расследовать, куда пошли выделенные Украине деньги Фото: Кэш Патель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что попросил Конгресс США расследовать, куда пошли деньги отправленные на помощь Украине. По его словам, Штаты не могут иметь полное доверие к Владимиру Зеленскому, который якобы не говорит, куда идут деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Epoch Times.

"Наши деньги использовались против нас, против американских военнослужащих и против наших союзников там (в Афганистане - ред.), буквально. Боюсь, что именно к этому мы сейчас идем. Мы даже еще не затронули другие вещи, которые мы передали Украине. Сейчас речь идет исключительно о деньгах. Я попросил Конгресс расследовать, куда ушли эти средства. Американский народ заслуживает ответа, потому что это наши деньги. Это наши налоговые доллары", - сказал Патель.

Он добавил, что дело не в том, что Штаты отправили миллиард долларов, а в том, что сумма отправленная в одну страну в сто раз превышает этот миллиард.

"Я не понимаю, как Конгрессу позволяют так поступать. Зеленский вышел на мировую арену и заявил: "Россия выпустила ракету по Польше", что буквально было бы актом войны. В итоге выяснилось, что Россия не запускала никакой ракеты. Оказалось, что ракета была выпущена с территории Украины и попала в Польшу", - сказал глава ФБР.

Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский просит дать еще больше финансовой помощи и больше техники, то ему стоит "ответственно подходить к своим глобальным заявлениям, которые подводят нас к грани войны".

"Мы просто не можем иметь полную уверенность и доверие к лидеру, которому выделяют 100 миллиардов долларов, а затем он заявляет: "Я не скажу вам, куда ушли деньги", - резюмировал Патель.

Напомним, что Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР 20 февраля 2025 года. При этом все демократы выступали против.

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