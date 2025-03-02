Директор ФБР попросил Конгресс расследовать, куда пошли выделенные Украине деньги
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что попросил Конгресс США расследовать, куда пошли деньги отправленные на помощь Украине. По его словам, Штаты не могут иметь полное доверие к Владимиру Зеленскому, который якобы не говорит, куда идут деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Epoch Times.
"Наши деньги использовались против нас, против американских военнослужащих и против наших союзников там (в Афганистане - ред.), буквально. Боюсь, что именно к этому мы сейчас идем. Мы даже еще не затронули другие вещи, которые мы передали Украине. Сейчас речь идет исключительно о деньгах. Я попросил Конгресс расследовать, куда ушли эти средства. Американский народ заслуживает ответа, потому что это наши деньги. Это наши налоговые доллары", - сказал Патель.
Он добавил, что дело не в том, что Штаты отправили миллиард долларов, а в том, что сумма отправленная в одну страну в сто раз превышает этот миллиард.
"Я не понимаю, как Конгрессу позволяют так поступать. Зеленский вышел на мировую арену и заявил: "Россия выпустила ракету по Польше", что буквально было бы актом войны. В итоге выяснилось, что Россия не запускала никакой ракеты. Оказалось, что ракета была выпущена с территории Украины и попала в Польшу", - сказал глава ФБР.
Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский просит дать еще больше финансовой помощи и больше техники, то ему стоит "ответственно подходить к своим глобальным заявлениям, которые подводят нас к грани войны".
"Мы просто не можем иметь полную уверенность и доверие к лидеру, которому выделяют 100 миллиардов долларов, а затем он заявляет: "Я не скажу вам, куда ушли деньги", - резюмировал Патель.
Напомним, что Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР 20 февраля 2025 года. При этом все демократы выступали против.
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