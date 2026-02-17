Первый день Женевы завершен. Зеленский сказал, какой вопрос поставят США завтра
Первый раунд трехсторонних переговоров в Женеве завершился. Украинская делегация планирует поставить американской стороне ключевой вопрос о соблюдении договоренностей о воздержании от ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова.
Украина готова к договоренностям
По словам президента, Украина подтверждает готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, однако ожидает четкой позиции России.
"Ребята точно должны поставить вопрос относительно этих ударов - вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в продолжении войны и действует "зеркально", защищая свое государство и независимость.
Президент добавил, что ключевой вопрос остается за Россией - готова ли она к реальной дипломатии и миру, а также будут ли последствия за продолжение ракетных и дроновых атак.
Переговоры продолжатся завтра
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что первый день переговоров завершился после совместной сессии и работы в отдельных группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических механизмах возможных решений.
По его словам, как политический, так и военный блоки уже завершили работу первого дня, а украинская делегация подготовит доклад президенту.
"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - сообщил Умеров.
Встреча в Женеве
Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. О начале встречи в 14:55 сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который принимает непосредственное участие в переговорах.
Он также обнародовал фото со встречи и отметил, что украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий". Подробности обсуждений сторон пока не раскрываются.
В то же время основным результатом предыдущих двух раундов переговоров стал обмен пленными, который состоялся впервые за пять месяцев - домой вернулись 157 украинских защитников.
Одним из ключевых разногласий между сторонами остается вопрос территорий: Россия настаивает на полном контроле над Донецкой областью, тогда как Украина отвергает территориальные уступки и выступает за прекращение огня по линии разграничения.
Также, по данным РБК-Украина, по просьбе Зеленского к переговорам в Женеве между Украиной, США и РФ присоединились представители стран Европы.