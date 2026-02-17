ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Первый день Женевы завершен. Зеленский сказал, какой вопрос поставят США завтра

Украина, Вторник 17 февраля 2026 20:36
UA EN RU
Первый день Женевы завершен. Зеленский сказал, какой вопрос поставят США завтра Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Первый раунд трехсторонних переговоров в Женеве завершился. Украинская делегация планирует поставить американской стороне ключевой вопрос о соблюдении договоренностей о воздержании от ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова.

Читайте также: Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России

Украина готова к договоренностям

По словам президента, Украина подтверждает готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, однако ожидает четкой позиции России.

"Ребята точно должны поставить вопрос относительно этих ударов - вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в продолжении войны и действует "зеркально", защищая свое государство и независимость.

Президент добавил, что ключевой вопрос остается за Россией - готова ли она к реальной дипломатии и миру, а также будут ли последствия за продолжение ракетных и дроновых атак.

Переговоры продолжатся завтра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что первый день переговоров завершился после совместной сессии и работы в отдельных группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических механизмах возможных решений.

По его словам, как политический, так и военный блоки уже завершили работу первого дня, а украинская делегация подготовит доклад президенту.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - сообщил Умеров.

Встреча в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. О начале встречи в 14:55 сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который принимает непосредственное участие в переговорах.

Он также обнародовал фото со встречи и отметил, что украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий". Подробности обсуждений сторон пока не раскрываются.

В то же время основным результатом предыдущих двух раундов переговоров стал обмен пленными, который состоялся впервые за пять месяцев - домой вернулись 157 украинских защитников.

Одним из ключевых разногласий между сторонами остается вопрос территорий: Россия настаивает на полном контроле над Донецкой областью, тогда как Украина отвергает территориальные уступки и выступает за прекращение огня по линии разграничения.

Также, по данным РБК-Украина, по просьбе Зеленского к переговорам в Женеве между Украиной, США и РФ присоединились представители стран Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Женева Перемирие России и Украины Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский
Новости
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"