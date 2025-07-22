Главный идеолог Путина: СМИ раскрыли, кто переписывает историю для диктатора

В частности, источники "Схем", заявляют, что Мединский умеет подбирать нужные формулировки для российского диктатора Владимира Путина.

"У Путина есть свои идеи, например на саммите в Бухаресте в 2008 году он уже говорил, что украинского государства не существует. То есть эти идеи были у Путина и раньше, но теперь Мединский помогает придавать им идеологическую форму", - говорит источник, близкий к структурам безопасности Эстонии.

В то же время, расследователи выяснили, что Мединский с помощью подконтрольного Российского военно-исторического общества (РВИО) проводит идеологические мероприятия на оккупированных территориях и поддерживает военные подразделения. А также именно Мединский курирует насаждение кремлевской идеологии школьникам на постсоветском пространстве и выпускает учебники истории.

Мединский и Крым

В марте 2014 года, всего через две недели после оккупации Крыма, тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский представил Путину планы своего ведомства в отношении полуострова. В частности, он предложил организовывать театральные спектакли по российским произведениям, проводить выставки, посвященные Российской империи, а также пополнить крымские библиотеки книгами из РФ. С тех пор Мединский регулярно посещал Крым, контролируя реализацию этих инициатив.

Через шесть месяцев он презентовал учебник для школьников, в котором изложена российская интерпретация истории Крыма. В предисловии, написанном самим Мединским, отмечается, что участие Российского военно-исторического общества, которое он возглавляет, повлияло на содержание издания - в частности, на акценты, сделанные на военно-политических аспектах. Также в тексте говорится, что "воссоединение Крыма с Россией" якобы обогащает национальную историографию "интересными и нужными трудами".

Оккупированные Крым и Луганск

Во временно оккупированных Донецке и Луганске первые ячейки Российского военно-исторического общества начали действовать в 2022 году - после того, как Кремль объявил об их "присоединении" в состав РФ, что противоречит международному праву.

"Мединский уникально ценен для Путина, потому что он верит в то, что говорит. Еще 20 лет назад он искренне верил, что Россия невиновна и что нас окружают только враги, так же верит и до сих пор. И Путин верит точно так же. И в этом смысле они нашли друг друга", - заявил бывший российский политик на условиях анонимности в разговоре с эстонским медиа Delfi.

В декабре 2021 года Путин создал "Межведомственную комиссию по историческому просвещению" и назначил ее председателем Мединского. В приказе о комиссии говорится, что она будет работать при президенте РФ и координировать государственные органы, в частности, по вопросам "защиты исторической правды и сохранения исторической памяти".

У комиссии три главные задачи:

унифицировать подход госорганов к историческому просвещению;

анализировать и противодействовать деятельности иностранцев, что вредит национальным интересам по истории;

предлагать контрпропагандистские историко-культурные мероприятия.

"Схемы" получили протокол одного из ее заседаний в феврале 2025 года.

Согласно документу, комиссия под руководством Мединского поручила Министерству образования РФ разработать для школ на оккупированных территориях востока Украины "единый государственный учебник по региональной истории" под названием "История Новороссии и Донбасса". Завершить создание издания планируется до июня 2025 года.