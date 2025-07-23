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Сын Андрея Шевченко начинает профессиональную карьеру в футболе: где и на каких условиях

Среда 23 июля 2025 11:07
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Сын Андрея Шевченко начинает профессиональную карьеру в футболе: где и на каких условиях Кристиан Шевченко (фото: watfordfc.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сын президента УАФ Андрея Шевченко, Кристиан, заключил профессиональное соглашение с английским "Уотфордом", который выступает в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 18-летнего нападающего рассчитан на один год, до лета 2026 года, и содержит опцию продления еще на один сезон.

"Быстрый, энергичный форвард с агрессивным, активным стилем игры", - рассказали о Кристиане в клубе.

Кто такой Кристиан Шевченко

Кристиан Шевченко присоединился к академии "Уотфорда" в 2023 году после перехода из структуры лондонского "Челси".

Выступая за молодежные команды U17, U18 и U21, он продемонстрировал большой прогресс. В частности, в прошлом сезоне форвард отметился 11 голами и 8 результативными передачами, что и убедило клуб предложить ему профессиональный контракт.

Сын Андрея Шевченко начинает профессиональную карьеру в футболе: где и на каких условиях

Кристиан Шевченко (фото: instagram.com/watfordfcacademy)

Стоит отметить, что Кристиан, который родился в Лондоне, в марте 2024 года получил украинский паспорт. Почти сразу после этого он получил вызов в юношескую сборную Украины (U19).

20 марта 2024-го Шевченко-младший дебютировал в составе юношеской сборной в матче против Северной Македонии. На 79-й минуте матча он заменил Геннадия Синчука. Всего за "сине-желтых" Кристиан сыграл 11 матчей. Также он - полуфиналист юношеского чемпионата Европы-2024.

Подписание профессионального контракта открывает для Шевченко-младшего путь в первую команду "Уотфорда" и позволяет полноценно начать карьеру во взрослом футболе.

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