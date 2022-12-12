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На поле боя погоды не сделают: Игнат о возможной передаче МиГ-29 от Словакии

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Понедельник 12 декабря 2022 18:52
На поле боя погоды не сделают: Игнат о возможной передаче МиГ-29 от Словакии Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Истребители МиГ-29, которые Словакия готова передать Украине, не сделают погоды на поле боя. Именно поэтому для ВСУ нужны современные самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Речь там идет о 9 самолетах, кажется. Сделают ли они там погоду, особенно на поле боя? Вряд ли", - заявил Игнат.

По его словам, Украине требуются современные самолеты, современные вооружения.

"Это самолеты, которые наиболее распространены в мире, имеют широкий спектр вооружения. Как HIMARS в артиллерии", - добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что Братислава готова передать нашим воинам истребители МиГ-29. Уже в ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решению этого вопроса.

РБК-Украина писала о том, что Словакия недавно приняла новый пакет помощи Украине для преодоления этой зимы.

В то же время, по словам премьер-министра Британии Риши Сунака, Украина в ближайшие недели получит зенитные установки и ракеты для систем противовоздушной обороны.

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