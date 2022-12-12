На полі бою погоди не зроблять: Ігнат про можливу передачу МіГ-29 від Словаччини
Винищувачі МіГ-29, які Словаччина готова передати Україні, не зроблять погоду на полі бою. Саме тому для ЗСУ потрібні сучасні літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Мова там йде про 9 літаків, здається. Чи зроблять вони там погоду, особливо на полі бою? Навряд чи", - заявив Ігнат.
За його словами, Україні потрібні сучасні літаки, сучасні озброєння.
"Це літаки, які найпоширеніші у світі, які мають широкий спектр озброєння. Як HIMARS в артилерії", - додав спікер командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що Братислава готова передати нашим воїнами винищувачі МіГ-29. Вже найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація для розв'язання цього питання.
РБК-Україна писало про те, що Словаччина нещодавно ухвалила новий пакет допомоги Україні для подолання цієї зими.
Водночас за словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, Україна найближчими тижнями отримає зенітні установки та ракети для систем протиповітряної оборони.
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