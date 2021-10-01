Замах на Шефіра: силовики прочесали 430 гектарів лісу, але зброю не знайшли
Фото: Денис Монастирський, голова МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу в Київській області. Однак зброю знайти не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Дениса Монастирського.
"Правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки не знайдено", - сказав він.
Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.
Відзначимо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР.