До розслідування замаху на Шефіра залучили ФБР, - Єнін
Україна прийняла пропозицію від США щодо допомоги у розслідуванні замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра. Це повинно побороти сумніви в його об’єктивності у громадян та іноземних колег.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
За словами Єніна, Україна прийняла допомогу від США, щоб побороти сумніви громадян й іноземних колег в об'єктивності розслідування з боку українських правоохоронців.
"Щоб у наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів у об'єктивності, неупередженості та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, співпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - відзначив Єнін.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра.
У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 24 вересня глядачі почують ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки "Феофанія". Також експерти в студії, серед яких Денис Монастирський, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитро Гордон та інші, дають відповідь на питання: чи був напад на помічника Зеленського замахом на президентські реформи і чи змінить країну "Закон про олігархів"?
Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.
Також українцям розповіли, хто потрапить до реєстру олігархів і чи існує ризик для середнього класу.
А ще крупний бізнесмен і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала розповів, чи вважає себе впливовим олігархом, володіючи ЗМІ.
Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.
У тому ж випуску секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свою пропозицію щодо переходу на латиницю для українців.