Покушение на Шефира: силовики прочесали 430 гектаров леса, но оружие не нашли
Фото: Денис Монастырский, глава МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители прочесали 430 гектаров леса в Киевской области. Однако оружие найти не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Дениса Монастырского.
"Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сказал он.
Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.
Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.