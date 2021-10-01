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Покушение на Шефира: силовики прочесали 430 гектаров леса, но оружие не нашли

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Киев, Пятница 01 октября 2021 17:59
Покушение на Шефира: силовики прочесали 430 гектаров леса, но оружие не нашли Фото: Денис Монастырский, глава МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители прочесали 430 гектаров леса в Киевской области. Однако оружие найти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Дениса Монастырского.

"Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сказал он.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

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Министерство внутренних дел Украины Сергей Шефир Денис Монастырский
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