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Автомобіль Шефіра обстріляли кулями, які виготовили в Угорщині, - МВС

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Київ, Середа 22 вересня 2021 21:54
Автомобіль Шефіра обстріляли кулями, які виготовили в Угорщині, - МВС Фото: перший заступник голови МВС Євгеній Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці вилучили близько 20 гільз з місця замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра. Усі набої були угорського виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника голови МВС України Євгенія Єніна.

За словами Єніна, автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру. Правоохоронці намагаються встановити, яким чином набої могли потрапити на територію України.

"Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну", - заявив перший заступник голови МВС.

Єнін додав, що невідомий здійснював одиночні постріли. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 гільз.

"Нами вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого. Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля... Ми вже підтвердили факт, що стрільба відбувалася одиночними пострілами", - відзначив посадовець.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні невідомий здійснив замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Зокрема, РБК-Україна писало, що Національна поліція розглядає три версії замаху.

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