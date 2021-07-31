Покупки в Twitter і безпілотні авто Xiaomi. Головне зі світу технологій

Компанія Twitter почала тестувати функцію покупок всередині своєї соціальної мережі, але поки тільки на території США. Китайська Xiaomi все ближче до виробництва своїх автомобілів-безпілотників, а американська Joby Aviation вже випробувала своє аеротаксі.

Apple додасть Face ID на всі свої гаджети

Як пише Bloomberg, протягом двох років Apple має намір додати функцію розблокування за допомогою Face ID на всі свої пристрої. На сьогодні Face ID доступна на останніх поколіннях iPhone (крім бюджетної SE) та iPad.

Повідомляється, що Apple може впровадити Face ID і на старіші гаджети, хоча Touch ID залишається дешевшою альтернативою з високим рівнем безпеки. Крім того, передбачається, що майбутні флагманські моделі iPhone будуть відрізнятися наявністю підекранної камери.

У Xiaomi з'явився департамент з розробки безпілотних авто

Китайська Xiaomi буде займатися розробкою безпілотних автомобілів і залучить для цього близько 500 фахівців. За словами глави компанії Лея Цзюня, безпілотний автомобіль зможе самостійно рухатися за встановленим маршрутом завдяки автономному управлінню. Але виключно в розміченій області.

Про намір увійти в бізнес з виробництва безпілотних автомобілів Xiaomi оголосила ще в травні. Розмір первинних інвестицій компанії на той момент становив майже 10 млрд юанів (155 млн доларів). Після цього була куплена компанія DeepMotion, тісно пов'язана з розробками в сфері безпілотного водіння.

Також на цьому тижні Xiaomi представила оновлену модель електросамоката Mi Electric Scooter 3 з підвищеною безпекою. Максимальна швидкість нового самоката - 25 км/год, Потужність електродвигуна - 600 Вт; максимальний запас ходу - 30 кілометрів.

Вага скутера трохи перевищує 13 кг, в Європі буде продаватися за 440 євро.

Аеротаксі від Joby Aviation пролетіло 250 км без підзарядки

Компанія Joby Aviation провела випробування свого безпілотного електричного вертольота, який може бути задіяний для таксі. Апарат пролетів 250 км без підзарядки, що на сьогодні є одним з кращих показників у цій сфері.

Передбачається, що його експлуатація в якості аеротаксі може стати серйозним внеском у боротьбу проти забруднення атмосфери, оскільки він має нульовий рівень викидів. Масштабне виробництво заплановане на 2024 рік, Joby Aviation вже викупила сегмент аеротаксі у світового гіганта Uber.

Twitter тестує функцію покупок

У сервісі мікроблогів Twitter почалося тестування функції покупок Shop Module. На сьогодні скористатися нею можуть користувачі програми на iOS в США.

Надалі Twitter розраховує залучити представників брендів, які стануть кращими продавцями в соцмережі. З їх допомогою компанія допрацює Shop Module і зробить його доступним для всіх користувачів.

Instagram закриє акаунти дітей

Соціальна мережа Instagram встановлюватиме закритими за замовчуванням нові акаунти дітей до 16 років. Пропозицію про те, щоб зробити доступ до своєї сторінки обмеженим, отримають і підлітки, які вже давно користуються Instagram.

Крім того, компанія планує обмежити рекламодавців у залученні молоді до реклами, а також ускладнить пошук акаунтів неповнолітніх.

Японія запустила свій квантовий комп'ютер

У японському Кавасакі запустили в роботу власний квантовий комп'ютер. Quantum System One компанії IBM у формі триметрового куба має процесор, який постійно охолоджується до -270, щоб підтримувати максимальну швидкість розрахунків.

Цей комп'ютер здатний виконати велику кількість розрахункових операцій всього за кілька хвилин, в той час як його неквантовим конкурентам знадобилися б тисячі років.

Конкурент Маска першим випробує мозкові імпланти на людях

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило компанії Synchron випробувати мозкові імпланти на людях. Новітні імпланти будуть випробувані на тих, хто страждає від паралічу.

Synchron також отримала схвалення і від конкурентів, таких як компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску. Перш ніж запустити масштабну експлуатацію імплантів, ще доведеться довести, що їх пристрій є безпечним і ефективним.