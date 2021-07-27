Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але в Кремлі інші цілі, - Никифоров

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним, щоб припинити обстріли на Донбасі. Однак, за його словами, в Кремлі цілі інші.

"Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в нормандському форматі, і один на один з російським президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, очевидно, в Кремлі цілі трохи інші. Однак саме світ залишається головним пріоритетом президента", - заявив він.