Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але в Кремлі інші цілі, - Никифоров
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним, щоб припинити обстріли на Донбасі. Однак, за його словами, в Кремлі цілі інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в нормандському форматі, і один на один з російським президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, очевидно, в Кремлі цілі трохи інші. Однак саме світ залишається головним пріоритетом президента", - заявив він.
Нагадаємо, рік тому, 27 липня 2020 року, вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі.