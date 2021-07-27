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Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але в Кремлі інші цілі, - Никифоров

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Вівторок 27 липня 2021 19:57
Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але в Кремлі інші цілі, - Никифоров Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним, щоб припинити обстріли на Донбасі. Однак, за його словами, в Кремлі цілі інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в нормандському форматі, і один на один з російським президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, очевидно, в Кремлі цілі трохи інші. Однак саме світ залишається головним пріоритетом президента", - заявив він.

Нагадаємо, рік тому, 27 липня 2020 року, вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі.

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