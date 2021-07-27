ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Безпілотне аеротаксі Joby Aviation здійснило політ на відстань 241 км

Новость на русском →
США , Вівторок 27 липня 2021 21:49
Безпілотне аеротаксі Joby Aviation здійснило політ на відстань 241 км Фото: безпілотне аеротаксі Joby Aviation здійснило політ на відстань 241 км (twitter.com/jobyaviation)
Автор: Сергій Пишкін

Безпілотний електровертоліт, що розробляється компанією Joby Aviation здійснив політ на відстань до 250 км без підзарядки. Це був один з найтриваліших польотів такого виду транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Компанія опублікувала процес польоту електровертольота, який тривав 1 годину й 17 хвилин.

Як зазначають розробники, акумулятор для апарату продається у вільному доступі, втім їм довелося трішки його адаптувати до свого пристрою.

Зокрема, експлуатація розробки Joby Aviation в рамках його використання в сфері аеротаксі, може суттєво поліпшити ситуацію з боротьбою проти забруднення атмосфери, оскільки пристрій має нульовий рівень викидів.

Joby Aviation, зі свого боку, планують розпочати масштабну експлуатацію електровертольота вже у 2024 році. Ба більше, лише нещодавно компанія викупила в Uber їх сегмент по аеротаксі, втім ціна угоди досі не розголошується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки вертолет такси
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу