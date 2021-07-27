Безпілотне аеротаксі Joby Aviation здійснило політ на відстань 241 км

Безпілотний електровертоліт, що розробляється компанією Joby Aviation здійснив політ на відстань до 250 км без підзарядки. Це був один з найтриваліших польотів такого виду транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Компанія опублікувала процес польоту електровертольота, який тривав 1 годину й 17 хвилин.

Як зазначають розробники, акумулятор для апарату продається у вільному доступі, втім їм довелося трішки його адаптувати до свого пристрою.

Зокрема, експлуатація розробки Joby Aviation в рамках його використання в сфері аеротаксі, може суттєво поліпшити ситуацію з боротьбою проти забруднення атмосфери, оскільки пристрій має нульовий рівень викидів.

Joby Aviation, зі свого боку, планують розпочати масштабну експлуатацію електровертольота вже у 2024 році. Ба більше, лише нещодавно компанія викупила в Uber їх сегмент по аеротаксі, втім ціна угоди досі не розголошується.