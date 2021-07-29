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Xiaomi створила департамент по розробці безпілотних автомобілів

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Китай, Четвер 29 липня 2021 22:47
Xiaomi створила департамент по розробці безпілотних автомобілів Фото: Xiaomi створила департамент по розробці безпілотних автомобілів (twitter.com/XiaomiUK)
Автор: Сергій Пишкін

Xiaomi заявила про намір зайнятися розробкою безпілотних автомобілів. Компанія планує залучити 500 фахівців до роботи в окремому підрозділі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.

Xiaomi розраховує на запатентування власної технології безпілотного водіння.

Як відзначив, голова компанії Лей Цзюнь, їх транспорт зможе самостійно рухатися у встановленому маршруті завдяки автономному керуванню системою. Втім, усе це відбуватиметься виключно в розміченій області.

Нагадаємо, що ще в березні Xiaomi повідомила про намір увійти в бізнес з виробництва безпілотних автомобілів. Розмір початкових інвестицій компанії на той момент становив майже 10 мільярдів юанів.

Через деякий час Xiaomi придбала компанію DeepMotion, яка тісно пов’язана з розробками у сфері безпілотного водіння.

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