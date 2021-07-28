Рекорд Світоліної, але без медалей: підсумки дня на Олімпіаді-2020

Українці за шостий день Олімпійських ігор у Токіо нових медалей не вигравали. При цьому Еліна Світоліна наблизилася до медалі в індивідуальному тенісному розряді.

Рекордний успіх Світоліної

Еліна Світоліна (4-й посів на ОІ) сьогодні проводила свій п'ятий матч за останні п'ять днів у Токіо (один з них був у парному розряді). При цьому три попередні матчі в одиночці були досить вимотуючими - всі завершувалися в трьох сетах і тривали сумарно більше 8 годин. Тому головним питанням було те, чи вистачить сил у Еліни і на чвертьфінал. Хватити. Причому протистояння з італійкою Камілою Джорджі виявився найпростішим-перемога за півтори години в двох сетах 6:4, 6:4. У півфіналі Світоліна зустрінеться з не сіяною чешкою Маркетою Вондроусовою.

Це досягнення є рекордним-жодного разу за всю історію українські тенісисти в індивідуальному розряді не грали в півфіналах ОІ.

Також Україну на стадії чвертьфіналу представляли сестри Людмила і Надія Кіченок в парному розряді. Однак Українки у двох сетах поступилися представницям олімпійського комітету Росії Вероніці Кудремовій та Олені Весніній-6: 2, 6: 1.

Сенсація у стрільбі з лука від Марченка, але без подальшого успіху

Сьогодні на Олімпіаді виступали відразу три українських стрільця - Олексій Гунбін, Анастасія Павлова і Вероніка Марченко. Всі починали виступи з 1/32 фіналу, але лише Марченко змогла пройти в 1/16 фіналу. Гунбін і Павлова поступилися в перших же протистояннях-індійцю Олексію Гунбіну (4:6) і американці Дженніфер Мучино-Фернандес (4: 6) відповідно. А ось Марченко в першій зустрічі перестріляла чемпіонку світу з Тайбею Чен-Йінь лей (6: 4). Однозначно, сенсаційне досягнення. Але в 1/16 фіналу Марченко поступилася кореянці Чайонг Канг, яка є віце-чемпіонкою світу (1:7).

Дзюдо

Єдиним українцем, який цього дня брав участь у змаганнях з дзюдо, був Кеджо Ньябалі (вагова категорія До 90 кг). Українець у непростій першій сутичці здолав домініканця Роберта Флорентіно, проте в 1/16 фіналу в протистоянні з узбеком Давлатом Бобоновим був дискваліфікований за застосування небезпечного прийому - під час кидка він мало не зламав руку супернику.

Веслування

Українська пара ігор Хмара / Станіслав Ковальов не змогли кваліфікуватися до фіналу легковагої парної двійки, посівши у своєму запливі четверте місце. Для виходу у фінал потрібно було потрапляти в трійку, але українці поступилися 1.5 секунди спортсменам з Бельгії.

Гребний слалом

Вікторія Ус, яка днями виступала у фіналі слалому в каяку, близька, щоб повторити досягнення. Вона показала 13-й результат, що дозволило пробитися до півфіналу змагань. Боротьба за фінал буде вже завтра, 29 липня.

Гімнастика

У фіналі багатоборства виступали два українці-Петро Пахнюк та Ілля Ковтун. На медалі вони не претендували, зайнявши за підсумками виступів 19-е і 13-е місце відповідно. Олімпійським чемпіоном став японець Дайки Хашимото, срібло - у китайця Рутенга Сяо, бронза - у росіянина Микити Нагорного.

Футбол

Сьогодні визначилися всі чвертьфіналісти чоловічого турніру. Так, 31 Липня між собою зіграють Іспанія-Кот д'івуар, Японія - Нова Зеландія, Бразилія - Єгипет, Південна Корея - Мексика.

За підсумками п'ятого дня Олімпіади в України залишилося три медалі - всі бронзові. У загальному командному заліку ми на 52-му місці. За загальною кількістю медалей-ділимо 19-е місце.

Лідером медального заліку залишається Японія з 13 золотими медалями. Найбільше медалей всіх проб у США-31.