Apple планує додати функцію Face ID на всі свої пристрої, - Bloomberg
Американська компанія Apple має намір додати функцію розблокування за допомогою Face ID на всі свої пристрої. Функція може заробити протягом двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
На сьогодні функція розблокування за допомогою Face ID доступна на iPhone (крім бюджетної SE) і iPad (крім бюджетної версії Air). У найближчому майбутньому компанія має намір додати функцію розблокування на комп'ютери Mac.
У бюджетних гаджетах iPhone SE і iPad Air зараз встановлена функція розблокування за відбитком пальця Touch ID.
Як відзначили в Bloomberg, Apple не виключає впровадження розблокування за допомогою Face ID в ці пристрої, хоча і Touch ID є "дешевшою" альтернативою з високим рівнем безпеки.
Також повідомляється, що флагманські моделі iPhone і iPad будуть відрізнятися від недорогих пристроїв наявністю підекранної камери, яка дозволить відмовитися від вирізу в екрані.