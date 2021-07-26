Apple планує додати функцію Face ID на всі свої пристрої, - Bloomberg

Американська компанія Apple має намір додати функцію розблокування за допомогою Face ID на всі свої пристрої. Функція може заробити протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На сьогодні функція розблокування за допомогою Face ID доступна на iPhone (крім бюджетної SE) і iPad (крім бюджетної версії Air). У найближчому майбутньому компанія має намір додати функцію розблокування на комп'ютери Mac.

У бюджетних гаджетах iPhone SE і iPad Air зараз встановлена функція розблокування за відбитком пальця Touch ID.

Як відзначили в Bloomberg, Apple не виключає впровадження розблокування за допомогою Face ID в ці пристрої, хоча і Touch ID є "дешевшою" альтернативою з високим рівнем безпеки.

Також повідомляється, що флагманські моделі iPhone і iPad будуть відрізнятися від недорогих пристроїв наявністю підекранної камери, яка дозволить відмовитися від вирізу в екрані.