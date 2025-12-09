В Покровске на определенном этапе не было украинских войск, - Сырский

Генерал рассказал, что россияне на Покровском направлении увеличивают численность своей группировки. Теперь там уже 156 тысяч солдат РФ.

При этом на Покровское направление приходится 40-50% всех КАБов, которые враг применяет по линии фронта. Сейчас это главный театр военных действий.

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 квадратных км территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 квадратных км)", - подчеркнул Сырский.

Он уточнил, что украинские воины продолжают держать под контролем северную часть города примерно по железной дороге. Также на запад от города украинским воинам удалось зачистить и взять под контроль около 54 квадратных километров территории.

По словам главнокомандующего, ситуация в районе Покровска сложная, особенно во время тумана и дождя, поскольку россияне используют погодные условия, чтобы зайти в город. Тогда для него меньше угрозы от дронов.

"Однако в дальнейшем мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска", - сказал Сырский.