UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Покровську на певному етапі не було українських військ, - Сирський

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський, Ростислав Шаправський

Восени була ситуація, коли в Покровську не залишалося українських захисників. Але потім їм вдалося провести контрнаступальну операцію.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на зустрічі з керівниками медіа.

Генерал розповів, що росіяни на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. Тепер там уже 156 тисяч солдатів РФ.

При цьому на Покровський напрямок припадає 40-50% усіх КАБів, які ворог застосовує по лінії фронту. Нині це головний театр військових дій.

"На певному етапі, восени, у Покровську вже не було наших військ через обмежені можливості. Проте з 15 листопада внаслідок наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 квадратних км території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 квадратних км)", - підкреслив Сирський.

Він уточнив, що українські воїни продовжують тримати під контролем північну частину міста приблизно по залізниці. Також на захід від міста українським воїнам вдалося зачистити і взяти під контроль близько 54 квадратних кілометрів території.

За словами головнокомандувача, ситуація в районі Покровська складна, особливо під час туману та дощу, оскільки росіяни використовують погодні умови, щоб зайти в місто. Тоді для нього менше загрози від дронів.

"Однак надалі ми тільки збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська", - сказав Сирський.

Зачистка третини Покровська

Нагадаємо, 27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що протягом останнього тижня українським захисникам вдалося зачистити від російських окупантів близько 11,5 квадратних кілометрів у Покровську. Це понад третина території міста.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін запевняв, що його солдати нібито захопили 70% Покровська.

Уже 1 грудня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов розповів Путіну, що Покровськ був окупований.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьПокровськВійна в УкраїніОлександр Сирський