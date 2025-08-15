Покровск очищен от ДРГ россиян: ВСУ показали, как сейчас выглядит город

Украинские бойцы очистили Покровск Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Защитники показали, как город выглядит сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В то же время передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - сообщили военные.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные готовят наступательные действия на трех направлениях - Запорожском, Покровском и Новопавловском. В те районы оккупанты перебросят силы с других направлений.

В то же время стоит отметить, что Покровское направление уже долгое время является самым горячим участком фронта.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

Также накануне появилась информация об активном продвижении россиян возле Доброполья. В ОТГ "Донецк" заявили, что оккупанты применяют "неприятную" для ВСУ тактику, однако контроль над территорией не получают.

Вчера, 14 августа, Генштаб сообщал, что ситуация на Покровском направлении стабилизируется, ВСУ уничтожают врага.

К тому же, по словам Зеленского, оборона на направлении Доброполья и на других участках фронта в Донецкой области будет дополнительно усилена.