Покровськ очищений від ДРГ росіян: ЗСУ показали, як зараз виглядає місто

Українські бійці очистили Покровськ Донецької області від російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Захисники показали, як місто виглядає сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Водночас пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.

"Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", - повідомили військові.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові готують наступальні дії на трьох напрямках - Запорізькому, Покровському та Новопавлівському. В ті райони окупанти перекинуть сили з інших напрямків.

Водночас варто зазначити, що Покровський напрямок вже довгий час є найгарячішою ділянкою фронту.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.

Також напередодні з’явилася інформація про активне просування росіян біля Добропілля. В ОТУ "Донецьк" заявили, що окупанти застосовують "неприємну" для ЗСУ тактику, проте контроль над територією не отримують.

Вчора, 14 серпня, Генштаб повідомляв, що ситуація на Покровському напрямку стабілізується, ЗСУ знищують ворога.

До того ж, за словами Зеленського, оборона на напрямку Добропілля на інші ділянках фронту у Донецькій області буде додатково посилена.