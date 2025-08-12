Россия готовит наступление по трем направлениям: Зеленский рассказал, где собираются оккупанты

"Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления - Запорожское, Покровское и Новопавловское. Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч дополнительно, Покровское - около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно - считаем, что это направление третье по приоритетности", - пояснил президент.

В то же время он отметил, что из 53 тысяч оккупантов, находящихся сейчас на Сумском направлении, около 30 тысяч могут отправиться на эти три направления.

"Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться. Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент отметил, что, по его мнению, российские военные до сентября уже будут готовы с этими бригадами, а с дополнительными могут быть готовы в ноябре.

"Все эти три направления были год назад, и они действуют по тем же планам и картам. Эта наступательная миссия на Запорожье и на Покровск была задержана на год из-за Курской операции. Видим все то же самое, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно", - подчеркнул он.

Зеленский пояснил, что год назад российские военные начинали действовать именно так, но из-за Курской операции они начали перебрасывать туда людей, потому что боялись, что украинские военные будут продвигаться вглубь России, что и произошло.

"По всем направлениям в течение этого месяца они будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение для того, чтобы политически давить на Украину, стремясь к тем или иным уступкам. И готовиться к тому, о чем я сказал. и я как раз хочу, чтобы они знали, что мы это понимаем, и что наше войско будет готовиться к этому", - подытожил президент.