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Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев, - эксперт

Покровск, Донецкая область, Среда 23 июля 2025 20:14
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Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев, - эксперт Фото: Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В следующие 60 дней Покровск Донецкой области может стать эпицентром огромных боев. Если ситуация станет критической, ВСУ, вероятно, придется рассматривать вопрос о выходе из города.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

"Без лишней паники, но и без лишнего ура-патриотизма худшая ситуация, как по мне, это Покровск. И Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев", - сказал Ступак.

Он отметил, что Покровск и так уже является эпицентром боев последний год. Но если открыть карту Deep State, то можно увидеть тот котел, который сейчас вырисовывается.

"Та горловина, она сейчас еще не критическая, но приближается к этому. Сейчас ширина территории, по которой наши военные могут пройти в город, ориентировочно - 17 км. Это еще более-менее нормально, но конечно это опасно. Есть российские беспилотники, российская авиация, но проскакивать можно и технику подвозить, топливо, людей", - пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, если эта дистанция уменьшится и будет 10 и меньше километров, это будет означать, что ВСУ придется рассматривать вопрос об оставлении города, как это было в предыдущих случаях.

"Классический пример - это город Угледар. Там так же город можно было еще держать, он на высоте, но за счет того, что его взяли в клещи, нашим военным пришлось его в аварийном режиме оставлять и мы понесли там потери", - добавил Ступак.

Ситуация в Покровске

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что на прошлой неделе в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Украинские военные также рассказали, что боевые действия ведутся в окрестностях Покровска и в районе населенного пункта Шевченко.

Вчера аналитический OSINT-проект DeepState сообщил о том, что на выходных ДРГ противника проникли в Покровск - город, который является сейчас одной из ключевых целей россиян на фронте. Цель врага - закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

Военные и обозреватели утверждают, что давление оккупантов на город серьезно усиливается.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.

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